縣市長選舉》民進黨固本強攻 贏新北算大勝

2018-05-14

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長提名五月底出爐後，年底縣市長選舉佈局幾乎底定。民進黨力保目前執政的十三個縣市繼續執政，年底縣市長選舉成績單「過半是基本」，此外還要尋求突破，若攻下新北市就算大勝。

目前台北市朝向黨自行提名佈局，針對雙北選情連動，選對會高層表示，對於新北市有信心，民進黨新北市長參選人蘇貞昌有戰鬥力，對選舉又很有衝勁，在台北縣的時代就對地方很熟悉，現在也是越戰越勇。

在縣市長爭取連任方面，民進黨曾將嘉義市長涂醒哲及澎湖縣長陳光復列為選情「亮紅燈」的危險區。高層坦言，有幾個縣市目前看起來確實「比較困難」，但都有信心可以順利連任，整體上只要佈局底定，都會與每個縣市討論，作整體性的文宣。

在嘉義市方面，國民黨派出前市長黃敏惠，面臨蕭家班的議長蕭淑麗以無黨籍參選的分裂，不過，民進黨評估黃敏惠應該還是會得到藍營選民支持，涂醒哲選情不樂觀，但綠營地方操盤手認為，涂沒那麼慘，「建設就是他最大的後盾」。

先前也被認為選情有危機的彰化縣，黨內人士認為，現任縣長魏明谷已穩住陣腳，雖然民調領先不多，但除非彰化政局有重大變化，否則不太可能有戲劇性的逆轉。

至於藍營傾力搶攻的宜蘭縣，民進黨高層認為，宜蘭基本上是內部問題，而非外部問題，支持者也一直是綠大於藍，若內部整合好，宜蘭縣長參選人陳歐珀可以贏，何況民進黨大咖很多，包括前行政院長游錫堃、前黨主席林義雄，他們都不可能讓民進黨丟掉宜蘭執政權。

對於綠營鐵票區的台南市，面對前台聯立委許忠信可能投入選戰，綠營選票恐被瓜分；高層認為，台南市的基本盤還算穩定，行政院長賴清德又有所謂要傳承的壓力，一定會全力輔選台南市長參選人黃偉哲；雖不能大意，但許不至於威脅黃偉哲當選。

台東轉綠 希望很大

非綠營執政縣市部分，民進黨則將台東縣列為可望攻破、由藍轉綠的重點縣市。高層指出，從民調和個人條件來看，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪很有希望。至於金門、馬祖是否提名，黨中央目前還在評估。