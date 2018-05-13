火場紅綠燈 消防員救命燈

2018-05-13

〔記者吳昇儒、王宣晴／新北報導〕敬鵬工業大火奪走6位勇消的寶貴生命，致命原因之一是摸黑從火場撤退時遇阻。為了讓消防員救災救人之餘，能更安全地進出火場，新北市消防局第二大隊長陳志瑋開發出消防員「救命燈條」，今年以來已在新北市兩個分隊的9次救火任務中實測，8成消防弟兄認為能達到降低風險之效，故將擴大推廣使用。

一名資深小隊長說，可隨身攜帶的紅色與綠色LED燈條，在火場內不只能摸著水帶撤退，還可看著紅色燈光避開危險，跟著綠色燈光找到出口或安全區域，在未知環境中，心裡較為踏實。