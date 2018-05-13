吃垃圾食物 易傷視網膜

2018-05-13

〔記者吳亮儀／台北報導〕邊吃炸雞排邊用電腦或滑手機，小心視網膜病變！台大醫院和台北榮總最新研究發現，人體內若累積太多壞膽固醇，加上能量強的光線如人工藍光長期刺激，會造成壞膽固醇氧化、破壞視網膜細胞。

台大、北榮研究 壞膽固醇可能是主因

醫界已普遍認知若眼睛長時間接觸3C產品、其發出的人工藍光容易造成視網膜病變，但光線的傷害如何導致視網膜細胞傷害、觸發原因究竟有哪些？目前仍有許多不確定處。

台大醫院和台北榮總聯合研究發現，「壞膽固醇的累積」極可能是造成視網膜病變的主因。台大醫院眼科部醫師楊長豪說，他們在實驗室培育視網膜細胞，加入許多低密度脂蛋白，也就是壞膽固醇，並使細胞長期暴露短波長的強光如人工藍光，發現這會使視網膜細胞累積過多自由基，破壞粒線體功能，進而導致視網膜細胞結構瓦解。

壞膽固醇＋3C藍光 破壞視網膜細胞

北榮眼科部醫師邱士華說，長期累積壞膽固醇可能造成視網膜氧化壓力上升，加上3C產品藍光刺激下就易導致視網膜病變，而細胞中的粒線體就像發電機，若遭破壞、視網膜細胞功能就跟著壞了。

邱士華說，醫學上已知心血管疾病和眼部病變有關，而壞膽固醇就是造成心血管疾病主因之一，這項研究就是特別針對壞膽固醇和視網膜細胞的關係，果然發現兩者有極大關聯；視網膜相關疾病最常見的就是黃斑部病變，因細胞被破壞無法再生，屬於不可逆的症狀，恐導致視力急速減退、看東西扭曲變形、嚴重恐失明。

膽固醇分類大致可分為低密度脂蛋白膽固醇及高密度脂蛋白膽固醇，低密度脂蛋白膽固醇被視為不好的膽固醇，它會附著在血管壁上，過量時會導致動脈硬化。壞膽固醇常存在於動物內臟、肥肉、油炸食物、動物性油脂、富含反式脂肪食物等，邱士華呼籲：「別邊吃雞排邊用電腦了！」他建議改掉吃垃圾食物的壞習慣。

至於自然界的藍光刺激是否也會造成同樣影響？楊長豪說，現代人接觸3C產品時間較長、距離較近，相較於自然界藍光的接觸差距仍大，並不會有太大影響，若戶外活動多一點反而能減少近距離用眼、更能護眼。

楊長豪建議，要降低壞膽固醇的攝取，可多食用抗氧化食物例如花椰菜、藍莓等，以及減少接觸3C產品，應可大幅降低視網膜病變。