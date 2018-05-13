校方又出奧步 更換小會議場地

2018-05-13

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕昨天臨時校務會議，台大捨棄原本慣用的大型國際會議廳，改成小型開會場地，被質疑是在阻擋學生進入旁聽，行政單位又「出奧步」！

疑擋學生進入旁聽

台大校務會議往常都在學生第二活動中心國際會議廳舉行，但昨天改成管理學院一館地下一樓正大會議廳，位置數量約只有原本的三分之一，台大行政單位宣稱，是因為「借不到」國際會議廳。但本報記者實地勘查，國際會議廳工作人員表示：「早上國際會議廳沒有外借。」台大「借不到場地」之說可能是託詞。

由學生成立的台大校長遴選改革陣線，昨號召學生到場表達訴求，陣線發言人高紹芳表示，到會場前要換證，但工作人員很快就宣稱「旁聽位置已滿」，把學生擋在會場之外。

台大學代會前議長王羿方表示，校方在會議前反常地更換小場地，並限制旁聽人數，將許多關心校務的台大學生阻絕於門外，又重申禁止直播會議現場，嚴重損害學生對校務的知情權。

代理校長郭大維宣布開會時表示，台大校務會議正在寫歷史，讓後世的人來批判。台大學生則譏諷，一開始就使出換場地的奧步，怎麼能夠讓人相信台大行政單位會「誠實」面對台大校長遴選的各種爭議？不用待後世批判，現在的作為就已足夠讓人批判。

學生並質疑，今年一月，學生連署召開臨時會議，擬釐清台大校長遴選爭議，遭到校方的百般刁難，甚至罕見要求連署代表須親筆簽名為真，對照昨天召開臨時校務會議只是代理校長交辦即迅速召開，由此可證，台大行政單位早已不中立。