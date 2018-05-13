不願背書退場 儘快聘任案過關

2018-05-13

〔記者吳柏軒、林曉雲、簡惠茹／綜合報導〕為解決管案風波，台灣大學昨召開第二次臨時校務會議，針對四個修正提案進行正反意見交鋒。最後「台大退回教育部決議，要求儘快聘任」一案，在師生紛紛退場、不願意背書的情況下，順利過關。

台大校長遴選改革陣線表示，昨天四案表決之後，主席、代理校長郭大維希望繼續討論，執意針對會議唯一決議草案進行全案表決。此時，學生與部分教師代表拒絕背書、紛紛離席，全案最後七十七票比卅票表決通過。陣線成員將於六月九日校務會議與學生代表合作，提出相關議案，再啟討論。

下次會議 學生將再提案討論

昨天會議主席、代理校長郭大維進入前，學生舉牌抗議，質疑他立場偏頗。會議先開放一小時意見交流，後有四個提案出爐，台大經濟系教授鄭秀玲與電機系教授吳瑞北擬重啟遴選，農經系教授官俊榮和心理系教授徐永豐要教育部儘快發聘，學生會長林彥廷則提案檢討制度、增加學生代表席次等。

下午提案討論結束後投票，徐官案過關，要教育部依法儘速發聘，必要時校方依法尋求救濟，新校長就職前，讓郭大維依法正常代理。其他提案都未通過。

沒補正 反用校務會議要求教部

台大機械系特聘教授陳炳煇認為，教育部希望台大補正的事情沒做，卻用校務會議力量要求教育部，如同下級的系所學院不聽校級指揮，反而開會說「不幹」，相信校方不會接受。

通過的「台大退回教育部決議，要求儘快聘任」決議，則有台大學生在臉書依樣造句「學生退回老師改完的報告，要求儘快給分」。

恐長期代理 郭大維大贏家？！

台大國發所教授劉靜怡在臉書上指出，臨時校務會議相當「好笑」，反諷台灣昨天有一百多個大法官就任並行使職權；還有學生諷稱，郭大維才是最後贏家。