管爺違法明確 應自己掏錢打官司

2018-05-13

台大教授鄭秀玲：若要提訟 別用納稅人的錢

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕台大昨天臨時校務會議上，經濟系教授鄭秀玲發言直批，管中閔兼職違法事證明確，如要打官司，台大不應用納稅人的錢，管賺那麼多，應用自己的錢去打官司。

鄭秀玲表示，過年前，學生本著良善，發起連署要求召開臨時委員會，希望把校長遴選程序正義的缺漏給補起來，未料竟遭遇前校長打電話施壓，結果校長遴選爭議事件從過年前拖到過年後，更多的不法事證爆出來，連管去中國兼職的問題都出現了。

台大自己不調查 政府只好介入調查

鄭秀玲指出，當時曾提醒校內應該要自主進行調查，三月廿四日召開臨時校務會議，最後決定擱置所有提案，結果就是，台大自己不調查管中閔，政府只好介入調查。

教部附件載明管違法 台大不印也不討論

鄭秀玲提醒，校務會議代表不要只看公文，也要看教育部給台大附件二的第十一頁，管中閔是何時申請兼職台灣大的薪酬委員？去年八月申請，但當年六月就跑去兼職，如果台大要和教育部打官司，台大不應用納稅人的錢去打官司，管賺這麼多錢，應該他自己去打官司。

可惜校務會議連附件法律研析都不印出來給大家討論，鄭秀玲說，她一直問為何不印、不看和不討論，但未獲得回應。

鄭秀玲直指，管中閔申請尚未核准就先去兼職，違法一百多天，如果台大要重啟校長遴選，管中閔還被納入候選人，將會是一場笑話。如今其違法證據很明顯，大家要就事論事，要為全台大三萬三千名師生考慮，而不是為特定少數人的利益考慮。

由台大生組織的台大校長遴選改革陣線也直批，昨天臨時校務會議荒腔走板，超過十名駐警隊嚴格控制入口，還有行政人員穿挺管Ｔ恤，違反行政中立。會中有多名教師代表強調自己不懂法律，卻無視法律專業意見，進行錯誤解讀，加諸情緒動員，對此深表遺憾。遴選改革陣線重申，台大這次遴選程序瑕疵明確，應儘速重啟遴選，未來也將持續監督。