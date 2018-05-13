擔心柯文哲選前回咬 民進黨朝向自提人選

2018-05-13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨選對會本週三（十六日）將確認是否自提台北市長人選。據透露，選對會與基層台北市議員、里長座談的結果，黨主席蔡英文都掌握內容，黨政核心參考多份民調，認為黨內若沒有共識，支持者將鬆動、分裂，不利年底選舉，多數都主張自提人選。

根據黨內掌握的數份民調，柯文哲支持度已不若以往，甚至還與丁守中相差無幾，民進黨若推出最強人選，非常有機會一搏。

民進黨高層中原本的「友柯派」也認為，跟柯文哲已失去信任關係，若選擇跟柯合作，難保柯文哲不會為了中間偏藍選票而「回咬」民進黨，這樣的變數不僅會惹惱綠營基層，更可能重創全國選情。因此，多數幕僚主張台北市應自提人選，但不會在本週三確認人選。

核心幕僚分析，上一次選舉，柯文哲的選票有八成為親綠營支持者，但這次已有一半左右的綠營支持者不願意繼續支持柯，柯陣營卻沒有意識到這點。

此外，與台北市選情連動的新北市蘇系陣營也認為，北市若禮讓柯文哲，對蘇會是一種「不確定因素」，跟柯走太近，會激怒基層，離太遠又會被做文章，台北市自提人選是較保險的選擇。

至於自提的可能人選，除了目前呼聲最高的立委姚文智外，高層也在思考具有高知名度的政務官或企業、專業人士的可能性，希望讓台北市民「眼睛一亮」。