新北市長選舉》蘇貞昌：朱立倫違反行政中立

2018-05-13

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨批評說，新北市長選舉的對手本來是侯友宜，但新北市長朱立倫違背行政中立，白天由市府局處首長幫忙侯友宜代打，市府的政務官、事務官晚上還陪侯跑攤，競爭對手變成新北市長朱立倫，讓人實在看不下去。

指競爭對手變成朱立倫

蘇貞昌也呼籲侯友宜，如果要選市長，就要好好出來講清楚、說明白，不要躲在市府的後面，「得巧還賣乖」。

蘇貞昌昨拜訪新住民媽媽們，提前慶祝母親節。他受訪時質疑說，朱立倫讓整個新北市府的公務員違反行政中立，濫用行政資源幫侯友宜助選，國民黨黨內初選時，前縣長周錫瑋就再三質疑且感慨不已，「好像跟整個市政府打選戰。」如今情況更嚴重，市府局處首長白天替侯友宜代打、發新聞，晚上還要陪侯跑攤，讓人實在看不下去。

蘇指出，國民黨在新北市已執政十三年，使用各種行政資源已習以為常，希望朱不要讓市府優秀的公務員為難，勿讓市府公務員資源變成侯友宜的競選團隊，這不是一個首長的態度。

批侯友宜「靠反對發電」

對於國民黨台北市長參選人丁守中等人連署反對興建深澳燃煤電廠，蘇貞昌也說，深澳電廠是專業、嚴肅的議題，但被國民黨政治人物炒作成政治話題。他批評侯友宜現在做的事情，與侯三月中在臉書所說的立場前後矛盾。

蘇貞昌表示，馬英九想要重啟核四，侯友宜先前曾拜訪馬英九談能源政策，侯友宜的立場是什麼？應該講清楚。國民黨台中市長參選人盧秀燕反對「中電北送」，藍營想參選高雄市長的人也反對「南電北送」，侯友宜如今反深澳，難道「靠反對就能發電嗎？」