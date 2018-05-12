滅門血案 疑遭劫財2家3死

2018-05-12

〔記者吳俊鋒、楊金城／台南報導〕位處偏遠的台南市南化區北寮里，昨傍晚傳出駭人聽聞命案，比鄰而居的兩戶三名老人（兄嫂與小叔夫婦）慘遭滅門殺害，三人被發現倒臥血泊中，頭部遭疑似鐵槌的鈍器重擊，房內有遭搜刮痕跡，警方研判劫財殺人，初步鎖定有親戚關係的兩名凶嫌，漏夜調查中。

鈍器重擊頭部 鎖定2凶嫌

兩女一男死者住北寮里七鄰一九九號，分別是八十三歲獨居的李胡木哖，及住隔壁的七十八歲小叔李清祥與其七十七歲妻子李蘇靜，其中李清祥是南化區農會代表。警方表示，昨天下午四點多李家訂的物品送來，因無人應門，鄰居感覺有異，加上被害人平日栽種芭樂、芒果，昨卻未見他們忙農務，因此進李胡木哖家察看，驚見她倒臥廚房氣絕，急以電話向玉山派出所報案。

兄嫂、小叔夫婦 3老遇害

警方趕抵，隨後在隔壁屋子發現李蘇靜也倒臥血泊，李清祥躺在房間床上；死者家屬接獲通知從外地趕回，見到親人死狀甚慘，傷心欲絕。警方動員在附近尋找凶器及相關可疑跡證，至於死者財物損失情況，尚待釐清。

鄰居說，三人與街坊鄰居互動很好，對人熱心，屋前廣場還提供出來成為大家臨時集貨據點，以利批發商收購水果，都是很好的人，從未和人結怨，無法想像如此慘事怎會發生在他們身上。

北寮里位處山區，居民生活淳樸，鄰居聞訊聚集議論，痛批凶手太惡質，竟然狠心殺害這麼單純的人。

房屋被翻箱倒櫃 警追凶器

警方指出，平常這兩戶只有三名死者居住，目前確認屋內有翻箱倒櫃痕跡，至於死亡時間、致命原因等，還要進一步勘驗及追查；警方正調閱附近路口監視器，追查可疑凶嫌行蹤。