高雄氣爆 12官商重判

2018-05-12

〔記者黃建華、王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕二○一四年高雄市一條輸送丙烯的管線腐蝕破損，致液態丙烯外洩釀成氣爆，造成卅二人死亡、三二一人輕重傷，高雄地院認定高雄市政府秘書長趙建喬等官員當初驗收疏忽，沒發現排水箱涵末端有三支石化管線包覆在內，且未提供與災民和解事證，昨以業務過失致死罪將三官員判刑四年十月，另認定李長榮化工前董座李謀偉等六人，未督促下屬對管線保養維護，華運公司三被告誤判管線未洩漏，終至發生氣爆，儘管榮化和華運公司分以三億八千四百萬元和五億多元與被害人及家屬和解，仍遭判四年至四年六月不等徒刑。

高市秘書長趙建喬等3人 判4年10月

業務過失致死罪最重刑度為五年，十二名被告全被判刑四年或四年多，刑度相當重，合議庭指出，因為被告都否認犯行，互相推諉，犯後態度難認良好。本案審判長兼受命法官為石家禎、陪席法官為李爭春、陳力揚。

趙建喬昨得知判決結果，直言判決不公，收到判決書後會上訴，其他被告也都要上訴。

高雄市代市長許立明表示遺憾，覺得法院只是對市府、華運、榮化等三方各打五十大板；許說明，市府主動邀集華運、榮化推動三方和解，所有和解過程市府均參與其中。

已達成和解 榮化前董座李謀偉判4年

判決認定，榮化公司、華運公司、高雄市政府三方面就氣爆案造成死者、傷者及財物損害部分，約定分別負擔賠償責任，但高市府或趙建喬等人未陳報已與被害人和解的證據，榮化已依約與死者家屬達成和解，華運也依約定對大部分被害人達成和解；雄院行政庭長葉文博表示，因為市府未陳報和解事證，三名官員才會判得比其他被告重。高雄地檢署指出，這樣的事不能再發生，本件判決具警惕作用。

當年高雄氣爆造成坍塌、民房傾斜，不少人車遭埋，情況慘烈，全國湧入災區善款達四十五億餘元，高市府表示，短、中期計畫執行率已達九十八％，長期計畫執行率約五十九％，現尚餘八四六四萬元；此外，氣爆後高雄市政府推動代位求償機制，陸續與全數卅二位死者家屬和解，六十五位重傷者有六十三位完成和解。不過國賠官司方面，因法院認定市府有缺失應負賠償責任，故目前十多起災民提起的國賠官司，市府獲敗訴。