立志回台研究 31歲學者鑽研AI語詞

2018-05-12

〔記者簡惠茹／台北報導〕「立志回台做研究！」科技部首度頒發年輕學者榮譽名銜五十五名，獲頒名銜的台大資工系助理教授陳縕儂，年僅三十一歲，留美期間就下定決心要回台工作。她說，希望能讓台灣的研究和台灣學生的競爭力被國際看到。

獲科技部頒年輕學者榮譽名銜

科技部表示，為培育國內年輕研究人才，辦理年輕學者養成計畫，去年九月受理報名後，今年一月挑選出六十七件研究計畫，目前共有五十五件核定執行中，包含三十二歲以下的愛因斯坦計畫三十七人及三十五歲以下的哥倫布計畫三十人，前者提供每年最高五百萬元、後者最高一千萬元的補助，昨天由科技部長陳良基頒贈榮譽名銜。

通過培植計畫 難得的母親節禮物

台大資工系助理教授陳縕儂的研究通過愛因斯坦培植計畫，她長期進行ＡＩ人工智慧聊天機器人研究，陳縕儂表示，因為同一個字詞在不同對話脈絡會產生不同意義，例如apple可以是水果「蘋果」也可以是指蘋果公司，希望利用大數據取得資訊，讓機器人自動依照前後文判斷意義。

剛滿三十一歲，明就是母親節，對剛當上媽媽的陳縕儂來說，獲得肯定更是難得的母親節禮物。她說，兒子現在才四個月大，一邊當媽媽、一邊做研究和上課，真的很辛苦，母親節前夕，研究獲得科技部支持，讓她覺得格外有意義。

陳縕儂大學、碩士都在台大資工系就讀，博士則在美國卡內基．美隆大學完成。她說，台灣研究自由度大、彈性也大，研究環境比國外更自由，因此決定回台研究，但是年輕老師要申請到大型計畫滿困難的，買一個ＧＰＵ加速器可能就花光研究經費，因此能獲得科技部年輕學者計畫支持，真的很幸運。