駁兩套標準說法／徐國勇搬法令 盼台大重選

2018-05-12

〔記者李欣芳／台北報導〕教育部駁回管中閔台大校長人事案持續延燒，行政院發言人徐國勇昨搬出法令，反駁管中閔不必事先簽產學合作契約就可到台灣大兼職的批評，強調根據「教育人員任用條例」與「公立各級學校專任教師兼職處理原則」等規定，管中閔須先簽產學合作契約才能兼職，他說：「希望台大重啟遴選程序，台大必須往前走，趕快選出校長！」

須先簽產學合作契約才能兼職

國民黨立委陳學聖指出，現任政務官中有多人是向學校借調，也是在學校同意前就已入閣，一樣都是事後同意，為何管中閔不可？質疑政府兩套標準。徐國勇反駁指出，從學校借調到行政機關，是依據「各部會應報行政院核派（定）職務之任免遷調標準作業程序」的規定，規定裡提到可先借調再補程序，但還是要經行政機關首長核定。

徐國勇強調，政府不是營利事業，台灣大則是營利事業，不可將政府機關與營利事業機關做這樣的類比，這樣的比喻不適當。人事總處昨也表示，兩者實不宜相提並論、混淆視聽。

有關管中閔案的爭議，徐國勇表示，管中閔在台大與台灣大簽署產學合作契約之前，就去台灣大兼職，明顯不符合規定。

對於外界質疑為何一定要簽署產學合作？徐國勇指出，「教育人員任用條例」第三十四條規定，「除非法律另有規定，專任教育人員不得在外兼職或兼課。」徐國勇解釋，所謂另有規定，就是指「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，其中第十條規定，未兼任行政職務教師，與學校建立產學合作關係的營利事業機構或團體，學校應與教師兼職機構訂定契約。

徐國勇表示，政府沒有要「拔管」或「卡管」，「連管中閔自己都說不要說拔管」。政府只有一個目的，把事情講清楚，讓台大重啟遴選程序，將校長選出來，讓校務完全正常。