重啟校長遴選 逾3千人連署

2018-05-12

遴選程序瑕疵、管爺違法明確

〔記者林曉雲／台北報導〕由台大學生成立的台大校長遴選改革陣線發起連署，指校長遴選的程序瑕疵事實明確，教育部依法有權對校長遴選程序進行監督，也有充分法律理由可駁回遴選會決定，要求重啟校長遴選，昨天已有三千四百多名台大師生及校友連署響應，捍衛真正的大學自治。

改革陣線訴求明確 迅速匯聚能量

改革陣線發言人高紹芳表示，就實體面，管違法兼職台灣大三項職位，依法已不具擔任校長的法定資格；就程序面而言，台大校方、管中閔和遴選委員，因未揭露法律上重大的利害關係，致使遴選委員會無法就利益迴避事項進行討論，違反正當行政程序要求。

改革陣線認為，管在簽訂產學合作契約、獲得書面核准前，即就任台灣大獨立董事、薪酬委員及審計委員，依《教育人員任用條例》，已足可認為管中閔不具擔任校長的法定資格。

改革陣線發言人童昱文亦說，台大校方、管中閔、遴選委員蔡明興（台灣大副董）和知情的遴委，都未向委員會告知管與蔡之間重要利益關係，進而未能討論並處理利益衝突問題，已違反行政程序法正當行政程序及公正作為義務，使遴選喪失公正公平。

這樣的影響無法事後決議補正，教育部要求重啟遴選，是讓遴選回復公平、公正的合理要求。

童昱文表示，師生原希望透過校務會議等校內既有民主程序試圖解決爭議，但三月廿四日校務會議，與校長遴選相關的議案竟全遭擱置。

高紹芳表示，上次召開臨時校務會議的過程中，學生代表的提案遭程序委員會惡意干擾排序，遴選委員會發言人也多次在未經委員同意下，違法代表全體委員發布聲明，均顯示台大的校園民主與法治精神早已淪喪，要求台大深切檢討程序委員會、校務會議、遴選委員會的運作過程，避免校園民主機制，淪為少數人的干預和把持。

今校務會議 將著黑衣舉牌抗議

學生們主張，大學自治應以全校師生為主體、以保障學術自由和校園民主為根基，在遵守法治的前提下，進行自我治理。

改革陣線也號召台大學生今天前往校務會議開會現場，著黑衣舉牌抗議，要求重啟校長遴選程序。