管3大疑點 台大生批校方為何不釐清

2018-05-12

籲校務會議今實質討論 勿再擱置 另增學生代表席次

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔被爆出一連串爭議，但管中閔多以「神隱」之姿態面對質疑，不實質回答疑問，反批評教育部不聘他為校長是侵害大學自治。台大學生昨天要求管講清楚被質疑的事件，學生們才知道管是否適任台大校長。

二百多名台大學生昨天站出來，要求台大今天校務會議應徹底檢視校長遴選爭議及當選人管中閔的各種爭議。

先上車後補票合法？ 不影響台大研究？

園藝系陳姓學生表示，他想詢問校方，台大校方為何不釐清管選上校長被爆出一連串爭議？教育部已認定管中閔先上任台灣大獨董等兼職，台大校方事後才同意是違法的，台大卻宣稱同意機制一向如此。學生想要知道，先上車後補票是否合法？如此兼任會不會影響到台大的研究？

不是正式論文就不是抄襲 學生批說不通

至於論文爭議，管與暨大教授陳建良於中研院研討會發表的聯名論文，和暨大張姓碩士論文有廿多處高度雷同，涉違學倫案。陳姓學生表示，台大判定因非正式學術論文，故不做事實審查，這樣的作法不負責任，「不是正式論文就不是抄襲」，道理完全不通。台大身為學術龍頭，連論文爭議都不說清楚，未來學生做研究將無依據。

學生才是主體 校務會議應拉高比例

而政府不允許國立大學教授到中國兼職，中國的大學卻在官網上掛出管的名字、指導博士生，陳姓學生質疑，如果管教授沒有兼職，為什麼被掛在網頁上而不抗議？他呼籲，校務會議不要逃避實質問題，請勇敢面對管的三大爭議，擬定改革方針，才是真的大學自主自治。

若需重新遴選 也應釐清所有爭議

社工系一年級陳姓學生表示，學生才是大學主體，但校務會議忽視學生意見。現行制度下，校務會議學生與師長席次落差過大，師生比為十比一，許多來自學生的重要提案因此被封殺，他呼籲將學生代表席次，提升到足以召開臨時校務會議的五分之一，以達到真正的大學自治。

外文系周姓學生表示，台大沒有校長各項重大決定難以推動，今天的校務會議應儘速決定是否與教育部展開行政訴訟或重新遴選校長。若需要重新遴選，也應釐清所有爭議，如赴中兼職、論文抄襲、獨董身分等，台大學生不是迫切需要校長，而是迫切需要一位沒有爭議的校長。