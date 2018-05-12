灼傷動14次刀 他用相機復健 看見谷底重生

2018-05-12

〔記者蔡清華、黃旭磊／高雄報導〕「判重刑還不如多一點實質照顧和幫助」，氣爆傷患陳楚睿早已不再心存怨念，繼去年「目光．Gaze」攝影展後，今年九月還要到台北華山再追加一場，用相機讓更多人看見重度灼傷者重新站起來的驕傲。

高雄氣爆時，二十八歲陳楚睿是高雄新莊消防分隊替代役男，他跟消防車趕往凱旋路支援，拉水線救災時，瞬間氣爆造成他們受傷，陳楚睿身體有五十九％二度到三度灼傷，強忍痛苦動了十四次刀，經過四年復健才逐漸恢復。

曾經是平面模特兒的陳楚睿，氣爆毀了他的俊俏臉龐，和一雙會彈琴、攝影的手，交往五年的女友跟他分手，這樣的打擊曾讓他頹廢一整年，如今他與傷友積極復健，找回笑容。

他說，傷害都已造成，人生也無法重來，如今最重要的是讓傷能獲得更好照顧和幫助，去年他重拾相機，透過鏡頭引導旁人以更友善的角度看待，希望更多人了解他們的努力，並能尊重傷友。

漫長的復健過程，他還認識「八仙塵爆」年輕患者，他們彼此打氣、一起復健，如今他勤讀英文，準備要到英國學習攝影，勇敢邁向未來。

消防副中隊長重回救災崗位 仍勇往直前

另，高雄市消防局第二大隊副中隊長余泰運，時任前金消防分隊副中隊長，遭氣爆威力炸昏，經診斷，手、臉和胸口二到三度灼傷，經過近兩年復健，重回火場救災。