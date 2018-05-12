趙建喬︰當時抽驗 不知管線貫穿箱涵

2018-05-12

〔記者王榮祥、張文川／綜合報導〕高雄市政府秘書長趙建喬等三位官員，在高雄氣爆案中遭重判，趙建喬直言判決不公，收到判決書後會立刻上訴。

趙建喬說，當時驗收規範是採抽驗，根本不知管線貫穿箱涵，他自己擔任主驗、並沒下去，而是由其他相關人員驗收。

榮化前董座︰三疑點未釐清

而李長榮化工由律師陳玲玉代表前董事長李謀偉回應，強調本案還有包括高雄市政府廿七年前施作的箱涵問題、中油疏失、案發前濃重瓦斯味等三大疑點未釐清，將提起上訴，力爭還原氣爆主因。

人在國外的李謀偉昨發書面聲明表示，遺憾法院給了一個判決，卻沒給社會一個真相，此案的國賠案已判定，氣爆原因是高雄市政府以箱涵包覆地下管線的施工工法所致，「若判決未找出真正的問題並解決漏洞，你我都還是潛在的可能受害者」，並批檢察官「以違背科學事證的理由草率起訴，有違人民對司法檢察權的信任」。

陳玲玉替李謀偉發言，希望二審傳喚專家提供科學意見，釐清氣爆主因。她並提出一審有三大疑點未能釐清，一是一九九一年高雄市政府施作的箱涵，不應包覆住地下管線；二是監院調查報告與國賠案判決都認定中油也有疏失；三則是案發前三天現場就有人聞到濃重瓦斯味，懷疑瓦斯外洩才是氣爆主因。

陳玲玉質疑，丙烯無色無味，埋在土中不會爆炸，只有浸在水中才會爆炸，應查明箱涵在氣爆案的角色。

榮化公司也發出聲明，呼籲二審以科學方式鑑定氣爆發生原因，並請國內外專家協助還原真相。