質疑所謂進步價值 林昶佐嗆柯文哲：甲賽

2018-05-12

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲與兼任時代力量台北市黨部主委的立委林昶佐互動良好，柯多次對外稱林為好朋友。林昶佐昨出席台北市黨部記者會，媒體問及對柯文哲近期發言、作為的感想，林昶佐直言，柯這些作為叫做進步價值？「我認為這是甲賽！」並說都有當面跟柯講過。對於民進黨未來是否再與柯合作，林表示，「尊重民進黨判斷」。

時代力量台北市黨部昨提名黃郁芬參選士林北投、蕭新晟參選內湖南港議員，完成北市議員年底布局。林昶佐被媒體問及對柯「兩岸一家親」說法時表示，時代力量多次表達不認同，「這不是時代力量兩岸立場的想法」。

林昶佐說，自己曾向柯直言，他的所作所為叫做進步價值？「我認為這是甲賽，跟我的想法不一樣」；林強調，自己對朋友都是有話直說，不會冠冕堂皇講假話，對綠營、對柯都是如此。

至於未來是否與柯或民進黨合作？林昶佐說，已陸續拜訪民進黨理念相近的幾位議員朋友，因議員選舉是多席次，希望能擴大理念相近的候選人，一起把餅做大，「希望與綠營友善競合，過去的朋友還是朋友」。市長候選人部分，也會盡量接近理念相近者，最重要的是價值在選舉中如何被彰顯、讓聲音被聽到。

林也說，不僅綠營，其他小黨與無黨籍者，只要大家理念相近都有去談。