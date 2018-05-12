柯媽上火線 丁守中：不忍、不捨

2018-05-12

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲母親何瑞英親上火線為民進黨與柯文哲之間的關係緩頰。對此，國民黨台北市長提名人丁守中昨受訪表示，柯媽年事已高，還要出面為兒子回答媒體尖銳問題，對此感到十分不忍、不捨，柯市長已經是成人了還要母親出面，老媽媽情何以堪。

連勝文轟柯分裂人格

丁守中表示，自己從政超過廿年，不會讓家人公開露面，母親與太太從來不會在公開場合出現，只有在基層活動一起跑市場，有什麼事情都會自己解決，更不會讓媽媽出來發言。

丁說，柯文哲是成人、平常作風也很強勢，要母親出來面對媒體尖銳的問題，對母親情何以堪？他覺得非常的不忍與不捨。

與丁守中昨一同輔選國民黨議員參選人的副主席郝龍斌，也揶揄柯文哲說，碰到問題要勇於面對，找媽媽出來，除證明自己是媽寶外，沒有任何好處。

丁守中表示，本月廿日北市議員初選結束前，都會發揮母雞帶小雞的精神，協助黨籍市議員參選人增加曝光度。

媒體詢問未來是否會拜會前主席連戰，丁守中說，市議員初選結束後，緊接著會逐一拜會國民黨前主席、黨內大老，更會密集向議員、基層里長請益。

連戰兒子、本屆市長選舉遭柯文哲擊敗的連勝文昨也在臉書上發文，嚴厲批評柯是投機又毫無誠信的分裂人格騙子。

連勝文指出，最近有一句很有力的名詞叫「無色覺醒」，就是要自認沒有政治色彩的人趕快覺醒，看清楚號稱無黨無派的柯文哲真面目，「跟著柯一起瞎起鬨的人才是真傻子」。