互不相欠說 柯媽：不是向蔡總統嗆聲

2018-05-12

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲母親何瑞英日前於政論節目連線中表示，若民進黨自提台北市長人選，雙方就互不相欠。柯媽昨天接受電台專訪時也公開對總統蔡英文喊話說，「民進黨這次也不提名，柯文哲就一輩子欠她，提了名就互不相欠，但我並不是要跟蔡嗆聲。」

「兩岸一家親」誰提的

柯媽：我要他講和平的話

柯媽「互不相欠」說引起討論，柯文哲昨天上午出席行政院社會安全網說明會時緩頰說，這沒有什麼誰欠誰，替國家做事哪有誰欠誰。柯強調，「就是父母疼子」，忍不住就會回嘴，他已要求北市府的媒體組要控制柯媽，不要讓她隨便出來。

話雖如此，柯媽中午就接受電台訪問，稱柯文哲是有天良、有頭有尾的人，若民進黨不和柯合作，不僅蔡英文會為難，柯也難做人，她看了心不捨，所以若民進黨自己提名也沒關係，不要讓蔡為難就好，只是說民進黨若這次也不提名，柯文哲就一輩子欠她，提了名就互不相欠。

對於柯文哲向對「兩岸一家親」感到不快者道歉，導致藍綠不討好。柯媽也說，因為去年上海舉辦雙城論壇前，社會氛圍都在批柯，政府高層遲沒回應，她緊張才建議柯文哲，到上海要說「和平的話」，最後才出現「兩岸一家親」等言論。

但北市府發言人劉奕霆說，柯媽或許有向柯文哲建議，但柯早從二○一五年就提出兩岸一家親。