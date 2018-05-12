藍綠夾殺 柯文哲：有強烈政黨意識不到5趴

2018-05-12

〔記者黃建豪／台北報導〕在民進黨決定是否自提台北市長候選人之前，台北市長柯文哲向對兩岸一家親說法感到不爽的民眾道歉，遭外界質疑失去「白色價值」，柯文哲昨受訪反而抱怨藍綠兩黨對抗，導致社會被綁架。媒體追問，是不是代表要附和「無色覺醒」？柯文哲說，他有估算過，台灣真正有強烈政黨意識的人，加起來不到五％。

兩岸一家親惹議 柯怨怎麼做都有人不滿意

柯文哲從二○一五年開始，在公開演講與致詞中，就時常將兩岸一家親掛在嘴邊。日前卻在綠色和平電台受訪時，就兩岸一家親說法道歉，事後又稱是向「聽了不爽的人」道歉。柯文哲昨重申，他就是覺得奇怪，講出兩岸一家親，「你如果怎麼都不爽，我就說『歹勢』」，這是很正常的話，也是一種情緒的撫慰，以閩南話來說，他覺得這邏輯很自然，怎麼做都會有人不滿意，那也沒辦法。

至於被質疑失去白色價值？柯文哲回應，他還是沒有變，只是台灣這個社會真的太嚴重，藍綠的對抗已經造成整個社會被綁架。對於是否附和「無色覺醒」，柯說，其實他再怎麼算，台灣有強烈政黨意識的，加起來不到五％。

至於向不爽兩岸一家親的人道歉後，與民進黨關係有沒有軟化？柯文哲說，他不曉得，他還是覺得朋友要多、敵人要少，如果有誤會就說明一下，但沒辦法就沒辦法，人生就是這樣。

媒體追問柯，未來還敢說「兩岸一家親」嗎？柯回應，這就是他對台灣社會很不習慣的地方，他是外科醫生，注重的是實質成果，為什麼那麼注重名詞，就像北市府副秘書長李文英，也很不喜歡這句話，「我就跟她說，不然妳喜歡聽什麼，我講給妳聽好了。」

國台辦檢視論調 柯笑說無法控制對岸發言

對此，李文英昨受訪時表示，柯文哲講兩岸一家親也沒錯，總比一家愁好，但中共軍機不斷在台灣上空繞行的挑釁意味濃厚，還每年造成台灣與邦交國斷交，連世衛組織都阻止台灣參加，對台灣沒有善意，她早就告知柯應務實地調整做法，而不是一味忍讓中國，雖然柯沒有回應，但她之後依然會繼續提醒。

對於中國國台辦日前說會檢視柯文哲的論調。柯文哲則笑稱，國台辦的發言他沒有辦法控制。