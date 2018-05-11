儀隊兵蘇祈麟好棒 總統贈吉他

2018-05-11

〔記者蘇永耀／台北報導〕海軍儀隊上兵蘇祈麟參加在美國舉辦的「世界儀隊錦標賽」個人組比賽，榮獲第四名及創辦人特別獎，總統蔡英文昨在總統府接見蘇祈麟，蘇並偕同太太、孩子等家人出席。

蔡英文盛讚蘇祈麟是台灣之光，穿著國軍軍服走上世界舞台，讓世界看到台灣，蔡英文聽說蘇常跟妻子一起彈唱民謠，昨天送蘇一把吉他，蘇也開心地與妻子擁抱。

昨天陪同出席的包括國安會秘書長李大維、國防部副部長沈一鳴、海軍司令黃曙光，國防安全研究院董事長馮世寬也在列，破除外界指馮罹癌住院的傳聞。