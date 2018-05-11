制式黑槍入台 一把暴利數十倍

2018-05-11

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣走私進口槍枝，約略分成兩種，黑幫走私大多為「秀肌肉」展示火力，另有販槍集團主要為「求財」，目前短槍黑市行情一把約三十萬元，長槍可達百萬元以上，動輒數十倍以上暴利，加上台灣本地市場需求量也大，吸引許多販槍集團紛紛搶進市場。

合法擁槍國 便宜出貨

台灣人很識貨，指名要買的都是世界名槍，刑事局統計，去年台灣逮獲的前三名制式槍枝，廠牌分別是Glock（克拉克）、Cz（Česká zbrojovka Uherský Brod，捷克名槍）及Beretta（貝瑞塔）；警方本月四日逮獲的一○九把槍，其中佔最大量的就是Glock手槍，有二十八把（美國廠二十四把、奧地利廠四把）。

販槍集團 轉賣賺翻天

刑事局資深警官表示，這些槍在擁槍合法國家，一把僅二百多美元上下，約合新台幣八千元，可是賣來台灣，一把可賣三十萬元，扣掉購槍人頭、運輸費用等成本，一把可賺數十倍以上暴利，難怪販槍集團趨之若鶩。

他又說，坊間改造槍一把只要三到五萬元，那為何黑幫一定要指名、花大錢買制式槍枝？他說黑幫擁槍通常是要展示火力，「制式的比較有行情」，如果真要拿來火併或執行狙殺任務，「制式的也比較穩當！」

菲國軍警流出？待釐清

該警官透露，台灣的鄰國菲律賓是亞洲武器仿冒及輸出大國，坊間還留有許多當時替美軍製造軍火的兵工廠，後來沒訂單，為求生存，轉作仿冒歐美各大名槍的兵工廠，他們做的外型雖幾可亂真，一樣有槍號，但可從製作精細感來辨識，但由於槍枝穩定度不錯，台灣黑幫也很愛。

至於外傳可能是菲國軍警單位流出，由於大部分槍號已被磨掉，就是不想被人發現，警方表示這個部分還要再調查，也不排除是其他鄰近國家執法單位流出。