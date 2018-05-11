大馬變天／人民海嘯沖倒貪腐 老船長能走多遠

2018-05-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕馬來西亞變天，醜聞纏身的總理納吉布和執政達一甲子的「國民陣線」下台，甚至被主權基金分析師視為與英國脫歐公投過關、川普爆冷當選美國總統同樣令人震驚的國際大事，這波「人民海嘯」究竟能沖多遠，可能端視九十二歲高齡的馬哈地能否真的改變其擔任總理時的強人作風，以及他是否保有足以撫平國內政治對立的精力及影響力。

選民寄望在野黨組成的「希望聯盟」執政後，能在包括人民權利的保護、新聞自由、肅貪措施、修改種族保護政策和實現真正的民主治理上，進行大幅改革。

但馬國政治以善變聞名，例如曾以鐵腕長期統治的馬哈地，竟搖身一變，以慈祥阿公般的形象成為在野陣營的寵兒，是故大馬今後的政局仍未可知。當地具影響力的政治網站「當今大馬」（Malaysiakini.com）在社論中寫道，「困難的工作現在才開始」、「大家不該幻想新政府能翻轉數十年來根深柢固的腐敗」、「對一個內部分歧的國家而言，需要時間療癒傷痕。對馬國民眾來說，需要時間重建彼此互信，並重拾對馬國許多制度、機構的信心」。

如何維繫內部團結，則是另一項挑戰。馬哈地原為長期執政的「巫統」及國陣領袖，未來能否與希望聯盟的要角合作，令人懷疑。馬國在野陣營長久以來不滿他在總理任內的鐵腕作風，此次大選為了大局而與他暫釋前嫌，在雙方度過「蜜月期」後，是否還能和諧共處，也是疑問。