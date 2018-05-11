大馬變天／安華下月出獄 傳最快兩年接班

2018-05-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕馬國大選結果出爐，六月將出獄的前副總理安華為了拉下納吉布，願意與曾打壓他的前總理馬哈地「大和解」，成為大馬獨立建國近六十一年來，首度政黨輪替的關鍵推手。據這次贏得大選的「希望聯盟」一月時達成的共識，馬哈地將尋求特赦現年七十歲的安華，免除他出獄後褫奪公權的刑罰，替馬哈地在兩年後交棒安華、繼任總理鋪路。

安華在八二年大選獲總理馬哈地青睞，邀請加入「巫統」並當選國會議員，後歷任體育、農業、教育、財政部長，九三年時年僅四十六歲，成為馬國史上最年輕副總理。

馬哈地幫爭特赦？ 誰保證

一九九七年亞洲金融危機，馬、安兩人因對經濟及貪污問題的看法分歧而決裂，隔年，安華突遭解職副總理。九九年，他被控的雞姦和貪污罪判決有罪定讞，直到馬哈地於二○○三年卸任總理後，○四年其雞姦罪判決始獲法院撤銷。安華並於○三年推動成立「人民公正黨」，○八年大選後，由人民公正黨、「民主行動黨」和「伊斯蘭黨」組成的希望聯盟前身︱「人民聯盟」，其國會席次一舉增加三倍。

然而二○○八年，安華的前助理指控遭其雞姦，一五年再度入獄。翌年底，馬哈地在法庭現身支持安華，兩人公開握手泯恩仇，並矢言聯手令納吉布下台。

安華的長女、律師努魯伊莎（Nurul Izzah）說，安華放下宿怨而與曾迫害他的主謀合作，乃是困難卻又務實的決定。她形容，安華是「無可救藥的樂觀主義者」，堅信若想實現政黨輪替與改革，必須有所犧牲。

馬哈地雖承諾將設法特赦安華，但鑑於馬哈地鐵腕統治廿二年的紀錄，無人知道他是否會信守承諾，以及兩人的和解能持續多久。