大馬變天／老驥伏櫪 馬哈地:我還活著

2018-05-11

昔強人執政22年

〔編譯張沛元／綜合十日外電報導〕經歷過無數場選戰廝殺的馬哈地從沒吃過敗仗，其輝煌紀錄在九日投票的馬來西亞國會大選結果出爐後再添一樁：這位高齡九十二歲的前任強人總理，又再度憑藉勝選光環躋身大位，成為馬國首位回鍋總理與全球最年長的民選領導人。

今成全球最年長民選領導人

「沒錯，我還活著，」在馬國時間十日凌晨三時（同台灣時間）的記者會上，精神矍鑠的馬哈地在勝選記者會上毫不避諱自己年事已高。一九二五年七月十日出生的馬哈地從政逾七十年，一九八一年起出任總理二十二年，是馬國任期最久的總理；二○○三年卸任，但卻退而不休，並於兩年前積極重返政壇，誓言拉下捲入貪瀆醜聞的子弟兵納吉布（第六任總理），甚至退出萬年執政聯盟國民陣線旗下的巫統自創新黨，最後師徒對決果然打出漂亮一仗。

從政前曾行醫的馬哈地為人好鬥、作風強硬而且不容異己，對內他曾動用爭議性法律對付政敵，包括將一度被視為其接班人的時任副總理安華革職與扣上令人難堪的雞姦案罪名送入大牢，對外他則與死對頭、新加坡已故前總理李光耀狂打口水戰多年，還在九○年代重砲抨擊西方世界，儼然以第三世界主要發言人自居。但馬哈地顯然也深諳合縱連橫之道，此次能成功一舉扳倒靠馬來人鐵票歷久不衰的國陣，關鍵之一莫過於能與前政敵安華捐棄成見，攜手合作。

治國方面，被譽為「馬來西亞現代化之父」的馬哈地，成功將馬國從窮鄉僻壤改造為世界級工業國，過去多年總理任內，曾推動許多重大發展計劃，如創建馬國國產車品牌普騰，以及打造全程超過七百公里的馬國縱貫公路；此外，吉隆坡地標國油雙塔、吉隆坡國際機場、雪邦F1國際賽道、武吉加里爾國家體育館，以及首都輕快鐵等計劃，也都是在他擔任總理任內完工的重大建設。