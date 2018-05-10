禿頭救星 骨鬆藥可促頭髮生長

2018-05-10

〔編譯陳正健、記者吳亮儀／綜合報導〕美國期刊「公共科學圖書館：生物學」（PLOS Biology）八日公布最新研究指出，英國科學家發現骨質疏鬆症治療藥物「Way-316606」，可促使禿頭患者捐贈的毛囊長出新髮；儘管目前仍處於初步實驗階段，仍需進行人體試驗，但相信未來有望用於禿頭治療。

初步實驗階段 仍需人體試驗

英國曼徹斯特大學（UoM）皮膚學研究中心，先是針對骨質疏鬆症藥物「環孢素Ａ」（Cyclosporine A）的禿頭療效進行研究，發現經過「環孢素Ａ」治療的頭髮毛囊，會降低「SFRP1」蛋白質活動。「SFRP1」為抑制包括頭髮毛囊在內等許多組織生長的重要調節器，但其分子作用機制遭「環孢素Ａ」移除，才會導致毛髮亂長。

市面兩治禿藥 有中度副作用

由於「環孢素Ａ」的嚴重副作用不適合禿頭治療，研究人員以另一種瞄準「SFRP1」的骨質疏鬆症藥物「Way-316606」進行實驗，對逾四十名動過植髮手術患者捐贈的毛囊，進行六天「Way-316606」治療，發現這些毛囊快速進入頭髮「生長期」，並開始冒出新髮。兩天後，這些毛囊中毛幹生長率明顯增加，且無劇烈副作用。

目前市面上只有兩種治療雄性禿的藥物─「敏諾西代」（minoxidil）及「菲那雄胺」（finasteride），但兩者都有中度副作用，治療成效也令人失望。藥物以外的治療禿頭唯一選擇，就是昂貴的植髮手術。

醫師：塗抹藥 較能對症下藥

皮膚科醫師邱品齊說，之前醫界知道「環孢靈」（CsA）的確可以治療禿頭，但那是「無差別」的長毛髮，吃了藥可能臉部、全身毛髮都變長，因此沒被官方核准；現在用作治療禿頭的藥物，多是針對雄性禿，只會長頭髮，不會全身毛髮都長。

邱品齊說，目前還不確定「Way-316606」的機轉狀況，日後若真的成功研發，也要看是食用的藥還是塗抹的藥，若是食用就要注意只能「瞄準」頭髮、不能讓全身毛髮都長，若是塗抹的藥，則可能比較對症下藥。