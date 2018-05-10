丁守中酸柯：沒誠信的政治水母

2018-05-10

〔記者蕭婷方、施曉光／台北報導〕台北市長柯文哲昨為「兩岸一家親」說法，造成大家不悅表示道歉。對此，國民黨台北市長提名人丁守中酸說，柯文哲算計民進黨是否對他禮讓，怕民進黨自推人選才改變說法，這樣的政治性格無法讓人信賴，是政治水母。

丁守中說，政治人物的考驗就是在壓力下，是否改變自己的價值。如果可以在中共的壓力下說「兩岸一家親」，又可以在民進黨的壓力下為「兩岸一家親」道歉，這個格局就不用多說了，他講的話恐怕兩邊都不信了。

丁守中認為，柯文哲的表態讓球又回到民進黨手中，就看民進黨是否自行提名；但可確定的是，不僅藍營的票加速回流，重視政治人物誠信的中間選民，也會看清楚柯文哲的為人。

丁守中昨稍早曾拜會北市議會國民黨團尋求支持。媒體問丁守中，是否會因民進黨自提人選而調整選戰佈局時，丁守中說，兩組捉對廝殺與三人選戰，策略當然不一樣，但國民黨現在只鎖定柯文哲，「民進黨現在都只是放出空氣，給柯文哲施壓而已啦！」

丁守中前天拜會黨主席吳敦義時，兩人都評估民進黨自提的最強人選是賴清德。不過，昨天明顯改口，強調國民黨只鎖定柯文哲。

國民黨徵召立委楊鎮浯 參選金門縣長

國民黨中常會昨通過提名丁守中、徵召現任立委楊鎮浯分別參選台北市長與金門縣長。連同先前已經完成提名的十七個直轄市、縣市，國民黨只剩高雄市、台南市與新竹縣尚未提名，三選區將陸續在本月底前以全民調方式決定人選。