柯修正「兩岸一家親」說法 姚文智：柯只求過關就好

2018-05-10

〔記者楊淳卉、蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨在電台專訪中，修正「兩岸一家親」說法，還說二○二○年絕對力挺總統蔡英文。但民進黨選對會成員表示，基層情緒氣氛已形成，短期操作恐難改變氛圍；選對會召集人陳明文也說：「柯文哲的說法不是重點，社會氛圍比較重要。」

立委吳思瑤表示，柯願意修正過去被社會批判及民進黨支持者不樂見的發言是好事，但能不能被接受，社會自有公評。

爭取台北市長提名的立委姚文智表示，台灣價值的考卷是在施政日常中檢驗，就算給柯多次重考，考卷早已收走了，再把準備好的小抄唸一唸，毫無意義。姚也批，柯的問題在誠信，倘若兩岸一家親只是為了當時「過關就好」，如今改口說歹勢，難道不是為了一時應付但求「過關就好」吧！

北市議會民進黨團總召李慶鋒認為，柯一直迴避兩岸議題，基層不滿情緒逐漸累積，在「火燒屁股」才接受深綠電台專訪，可能僅為化解選民不滿情緒。但柯昨日發言僅回應二○二○年總統大選，其餘兩岸議題未正面回應，顯見「柯只打高層政治，未正視基層對他長期以來累積的不信任感」，發言根本捨近求遠、為時已晚。

李慶鋒：火燒屁股才想化解不滿

市議員王世堅則痛批柯說法「噁爛」，指柯文哲三年半來所作所為背離台灣價值，三言兩語就想要欺騙綠營選民，一個毫無誠信的政客，憑什麼揮霍民進黨三、四十年來累積的努力與民意。

王世堅批柯噁爛 想欺騙綠營選民

市議員顏若芳也直言，柯文哲講話反覆，「大家聽聽就好」；以往柯有機會爭取民進黨選民卻未正面處理，現在才丟出力挺總統選舉，其心可議，還要時間檢視。

為柯文哲安排此次訪問的民進黨籍北市副市長陳景峻指出，因為聽到很多基層和民代對市長有些誤解，他認為應要找時間對外論述清楚，避免誤解。但因市長行程很多，直到前晚八點多才去錄音，並非刻意選在選對會徵詢階段受訪。