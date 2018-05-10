「兩岸一家親」大家聽了不爽 柯說歹勢

2018-05-10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年赴上海參加台北、上海雙城論壇，一席「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」言論惹議。「綠色和平電台」昨傍晚播放柯文哲專訪內容，柯文哲表示，在雙城論壇所說的「兩岸一家親」是講太快，當時是希望「可以過關」就好，讓大家聽了不爽，也只能跟大家說抱歉、歹勢。

市府：非直接為「兩岸一家親」致歉

柯文哲的言論晚間於網路發酵，北市府發言人劉奕霆晚間九點又發出聲明，指柯市長節目中表達之原意，是向聽到「兩岸一家親」而感到不高興、不悅之民眾致歉，而非直接替「兩岸一家親」一詞致歉；盼媒體報導勿作不當的惡意連結與詮釋。

柯文哲說，「兩岸一家親」在二○一五年雙城論壇時就講過了，二○一七年要辦世大運，中國方面多方阻撓，為了減少阻撓力道，那句話表達善意、兩年前就說過，大家也沒反應，後來講就有事，他也覺得很奇怪。

柯文哲接著說：「我是做事情的人，不太注重言詞，那時候的想法是可以過關就好了，有時候說話快了一點，大家聽了不爽，只能跟大家說抱歉、歹勢。」「我除了這句話，還有做過什麼事？什麼都沒做過啊！」

柯文哲表示，那是表達善意，再來是看對方的誠意，「我們應該站在道德高度，已經表達善意，如果你對我不利，就是你的態度有問題。」柯文哲強調，政治有很多困難地方，世大運也是在一片看衰中才能撐過去，台灣不管怎樣就是要前進。

至於「床頭吵床尾和」，柯文哲重申，這句話是脫稿演出，講過很多遍是失言，他只是想表達兩岸吵架吵鬧後，是否可以和平對話。

至於中國目前頻在國際對台灣施壓，是否仍要舉辦雙城論壇？柯文哲未正面回應，僅說，兩岸在經貿上還是有往來，還是保持一個善意，但該準備的要準備，畢竟不可能靠別人的善意讓台灣活下去，還是要靠經濟實力和國防實力。