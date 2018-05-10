段宜康：黨必提名 但非賴菊

2018-05-10

〔記者曾韋禎、李欣芳／台北報導〕民進黨在台北市自提人選的態勢愈來愈明確，民進黨立委段宜康昨表示，既然已啟動徵詢程序，就是要提名，但他不認為會是行政院長賴清德或總統府秘書長陳菊，除非能找到第二個特性、份量、支持度都像賴一樣的人來當閣揆；且不管柯有無成功連任，都會參選二○二○年的總統。

賴揆：沒有參選計畫

賴揆昨被問及相關議題時也明白表示，他還在行政院服務，目前有很多事情在推動，參選的事恐怕不克分身，目前沒有這樣的計畫。

段宜康昨接受廣播節目專訪表示，民進黨既然對台北市啟動徵詢程序，就是要提名，否則只要電話告知，何必大張旗鼓地周知媒體？「這不是上市場買菜，不可能徵詢一輪後，覺得人選不適合就不提名」；選對會日前密會柯是合理、正常的程序，民進黨四年前禮讓柯，現在要自提，當然要讓柯了解為何現在要走到這一步？

段宜康也說，當初陳菊離開高雄市，就是說要保護、幫助蔡英文，現在叫她選台北市，這是欺騙高雄市民，也是害黨，所以他不認為陳菊會選台北市長。

民進黨立委吳思瑤也指出，既然黨中央已啟動徵詢，希望能夠儘快做出決定，因為國民黨的人選已經就定位，民進黨也要加強佈局，再不趕快決定的話，民進黨會天天被見縫插針、被消費、被消耗，不管最後決定由誰出征，大家就一起承擔。

鄭麗君：柯價值觀跟我們有距離

文化部長鄭麗君昨接受廣播專訪談及台北市長選舉時也表示，「很多價值觀、議題思考上，柯市長跟我們是有距離的。」身為台北市民，像是立委姚文智近期的文宣打動她的心，「是否執政黨也應該讓同志去實現，勇敢提出自己的人選。」