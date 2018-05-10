邱義仁：北市佈局 朝有利新北選情規劃

2018-05-10

選對會持續徵詢 下週三亮牌

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長佈局下週三（十六日）揭曉。民進黨選對會昨召開會議，據悉，民進黨選對會顧問邱義仁會中指出，台北新北選情互相連動，應該朝有利於新北市選情的方向規劃。

外傳有一份民調顯示，民進黨台北市自提人選的話，對於藍綠歸隊及蘇貞昌選舉有直接幫助，有選對會成員建議可詢問蘇貞昌意見，但召集人林錫耀說，蘇已經公開多次表達意見，尊重黨中央，不用特別再去找蘇。

蘇辦幕僚表示，一切尊重黨中央的決定。未來新北市不只要和台北市合作，包含桃園市、基隆市都是北台灣共同生活圈，區域間的政策一定都需要相互連結，未來也會互相合作。

蘇陣營：雙北桃基 都要連結合作

民進黨發言人鄭運鵬會後轉述，選對會會議中有人提到北市長選情策略和其他縣市選情有連動。邱義仁也提到，應朝有利於新北市的選情規劃；接著有人認為可以徵詢蘇貞昌意見，但是否要徵詢蘇，選對會沒做成正式決議。

鄭運鵬說，選對會預估台北市可能會有六到七組參選人，但未提到是自提還是合作對新北市比較好。

目前「禮讓柯」選項是否仍未排除？選對會召集人陳明文受訪表示，選對會目前仍持續在徵詢，十六日才會真正討論到底要禮讓還是自提人選；方案討論出來後，若討論到自提，選對會才會進一步談到人選。

針對有支持者拱總統府秘書長陳菊選北市長，陳明文說，都有聽到，每天都在了解掌握這些訊息，社會氛圍，他們都了解，但目前沒有討論。

民進黨選對會今、明要分別詢問黨內中執委、中評委，北市黨籍里長及北市議員意見，決定是與台北市長柯文哲合作，或是黨自提人選。