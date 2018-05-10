政策外溢效果強？ Fed：勿誇大

2018-05-10

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕隨著美國聯準會（Fed）持續貨幣緊縮政策、伊朗等地緣政治緊張，帶動美國公債殖利率攀升、美元匯價走強，外資流出掀起新興市場動盪，例如，撐不住披索貶值壓力的阿根廷正尋求國際貨幣基金（ＩＭＦ）金援、印度盧比承受更大貶值壓力。不過，Fed主席鮑爾週二演講稿呼籲，勿誇大Fed政策對全球金融環境的影響，利率政策溝通將盡可能「清晰透明」，避免波及外國的金融市場動盪。

美國擬退出伊朗核子協議，市場避險氛圍濃厚，加上美國利率將走高的預期，美國基準十年期公債殖利率昨升破三％、至兩週高點。摩根大通執行長狄蒙指出，美國經濟成長和通膨加快，可能讓Fed升息步伐超過預期，促使美國十年期公債殖利率輕易突破四％，投資人最好預做準備。

鮑爾談話後，美元指數走強、升破九十三，昨日盤中來到九十三．二六四，改寫今年高點，歐元、日圓、英鎊皆貶值；美元指數今年已漲一．二％。瑞銀（ＵＢＳ）財富管理英國投資部門副主管西蒙斯表示，在Fed已達通膨目標的環境下，市場密切關注其貨幣緊縮速度。

鮑爾週二在ＩＭＦ和瑞士央行主辦的研討會上演講，反駁外界認為Fed退出經濟刺激措施將引發新興市場動盪的說法。他指出，國際資本流入新興市場的速度，在二○一一年Fed仍執行相當寬鬆貨幣政策時開始減弱，近期Fed已開始退出刺激政策，新興市場資金流入反而增強。

鮑爾表示，金融全球化對貨幣政策帶來挑戰，建立「更強、更透明的政策架構和更具抗壓性的金融系統」，可降低政策的潛在衝擊；例如，歐洲央行等其他央行採取的經濟刺激措施，也可能對美國產生外溢效應，因此新興經濟體應能管理已開發國家貨幣正常化的影響。