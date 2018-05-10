斷料無機可賣 中興快玩完

2018-05-10

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《日經新聞》報導，中興通訊（ＺＴＥ）週二可能已被迫在中國停售智慧手機，華府上月啟動對中興的制裁，禁止美國廠商向中興出口零組件或關鍵技術七年，迄今僅三週，中興在關鍵零組件斷料下，從線上到線下幾乎都已斷貨，手機組裝廠也停止運作。中興也向香港證交所提交公告，取消原定週五召開的年度股東大會。

中興通訊是中國第二大電信設備廠，智慧手機全球市占第九，為中國具有代表性的大型上市國有企業。《日經》指出，迄週二，中興通訊深圳總部的直營店和官網都已停止銷售智慧手機，阿里巴巴旗下天貓商城也停售，天貓ＺＴＥ中興官方旗艦店頁面顯示「網站改版中」，無法下單。

報導指出，中國電信商雖仍在賣中興智慧手機，但「基本上已沒有庫存」，預料很快也會宣布停售；一位中興通訊二十多歲員工在公司總部外表示，「我們工廠已經停止運轉，員工無法製造產品，所以只能進行技術培訓來排遣時間」。

報導說，一旦中興通訊在美國的智慧手機庫存耗盡，可能也會被迫停售。美國是中興智慧手機最大海外市場，中興在美國智慧手機市占第四，但其行動通訊設備有逾二十五％關鍵零組件由美企供應。中興因為違反美國對伊朗及北韓出口禁運令，美國商務部四月十六日宣布美國廠商七年內不得向中興通訊出口。

無機可賣的困境，迫使中興公告取消週五召開的年度股東大會，未來將在確定召開時間後再公告，預計可望在六月底前召開。