聲稱捍衛自由貿易 美諷中︰進入愛莉絲夢遊仙境

2018-05-10

WTO兩國舌戰

中指美保護措施

美譏中黑白顛倒

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易紛爭週二在ＷＴＯ（世貿組織）交鋒，美國副貿易代表席亞（Dennis Shea）在ＷＴＯ總理事會嘲諷，北京反保護主義的說法是「進入愛莉絲（夢遊）仙境」，全球保護主義色彩最濃的國家竟自稱是自由貿易捍衛者，令人驚嘆。

中批︰鋼鋁稅和國家安全無關

席亞表示，看到某一國家是世界上最具保護主義和重商主義色彩的經濟體，竟自我宣稱是自由貿易和全球貿易體系的捍衛者，令人嘆為觀止，相當於「白是黑，上是下」。中國常駐ＷＴＯ代表張向晨則反批，美國鋼鋁關稅和國家安全無關，實質是貿易保護措施；美國正以三重打擊威脅ＷＴＯ，包括綁架ＷＴＯ上訴機構成員遴選程序等。

ＷＴＯ發言人羅克威爾（Keith Rockwell）表示，週二會議「強烈度非比尋常」，兩個最強大成員互相評論對方政策，是多年來未見。美中代表在日內瓦召開的ＷＴＯ總理事會上不斷口角，中方抨擊川普政府擬對中國一五○○億美元商品加徵關稅，美方則批評中國矢言報復。

美國川普政府以保護國安的理由，三月下旬起開徵鋼鋁關稅，並對中國祭出「三○一制裁」，以懲罰北京竊取智慧財產（ＩＰ）、強迫美企技術轉讓、大量政策補貼戰略產業、資助中企收購美國關鍵技術等措施。

歐盟駐ＷＴＯ大使范亥克倫（Marc Vanheukelen）在會議上表示，美國開徵鋼鋁稅不是保護國家安全的正當理由，這些措施可能「觸發系統性風險，破壞多邊貿易體系」；歐盟和其成員國非常擔憂這些措施可能對美、歐和第三國市場帶來的直、間接衝擊。

一些ＷＴＯ成員認為，美國拒絕聘任ＷＴＯ上訴機構新成員是錯誤的，恐造成此決策機構迄二○一九年底前因成員數不足而無法做出判決。張向晨指出，沒有該體系，ＷＴＯ貿易規則將不再能有效執行，信任和可信度將被大幅削弱。

美嗆︰單邊主義破壞公平貿易

不過，席亞反嗆，真相是中國的單邊主義持續以破壞全球開放和公平貿易體系的方式行動，ＷＴＯ應避免落入這種「兔子洞」的幻想世界，免得喪失所有的可信度。