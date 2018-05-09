拒檢逃逸最高重罰3萬

2018-05-09

〔記者鄭鴻達、鄭瑋奇、黃敦硯／台北報導〕駕駛人請注意，交通法規又有重要的變革！

立院三讀通過 累犯並吊扣駕照一年

警方追緝拒檢逃逸駕駛，經常上演驚險畫面，甚至導致重大傷亡，但現行法律對拒檢逃逸，最重僅裁罰六千元，遠低於拒絕酒測的九萬元；立法院昨三讀通過「道路交通管理處罰條例第六十條條文修正案」，未來駕駛人遇警察「拒檢逃逸」者，罰鍰將從三千元至六千元，提高為一萬元至三萬元，並吊扣駕照六個月；累犯除直接開罰三萬元，並吊扣駕照一年，以嚇阻拒檢逃逸歪風；警政署表示，有助於維護執勤員警與廣大用路人安全。

現行「道交條例」很多違規項目的罰款都萬元起跳，例如酒駕或毒駕，最重可罰九萬元；但警方攔查可疑車輛，駕駛拒不停車、逃逸，只能罰款三千到六千元，由於罰款太低，不少違法駕駛人為規避警方查緝，或逃避其所犯「道交條例」相對較高罰則，便鋌而走險加速逃逸或衝撞員警，致執法人員或民眾生命安全受威脅，近四年來每年拒檢案件都近萬件，警政署長陳家欽因此積極推動修法。

警署：有助執勤員警與用路人安全

立法院昨三讀通過條文規定，違反「道交條例」之汽車駕駛人，在經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，也處以一萬元以上三萬元以下罰鍰，並吊扣駕照六個月；汽車駕駛人若在五年內拒檢逃逸二次以上，直接開罰三萬元罰鍰，並吊扣駕照一年。

交部擬推常用駕駛人制 逕行舉發也可記點

另，交通違規記點制度實施多年，但成效不彰，據統計，每年有逾百萬件的汽車違規記點，但實際上被記滿六點而吊扣駕照一個月，去年僅兩萬九千件，超速拍照等逕行舉發的交通違規無法記點是主因之一，因此交通部擬推出逕行舉發可記點新制，營業大客車預定七月先實施，小型車將學習國外，朝汽車所有人填寫「常用駕駛人」方向推動配套，未來若先生常開登記在太太名下的車，如違規不僅車主要受罰，駕駛也會被記點。