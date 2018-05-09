司法話題》彈劾案送懲戒 監院決上網公布進度

2018-05-09

25件未結案 有13件因公懲會停審

〔記者施曉光、楊國文／台北報導〕據監察院統計，經該院彈劾移送公懲會審理的案件，共有二十五件未審理結案，其中有十三案是因公懲會停止審議，為了不再背黑鍋，監院昨表示未來將把案件進度上網公布，以便讓外界了解，此外也會要求發言人、秘書長傅孟融未來應就院會重要事項向媒體說明。

對此，公懲會表示已在去年的法律座談會中做出決議，修法前的舊案可依個案情節認定有無繼續停止審理程序的必要，尊重合議庭對個案審理的決定。

監察院副秘書長許海泉昨指出，昔日「公務員懲戒法」規定彈劾案可以等刑事審判確定後再行審理，二○一六年五月間則修正為一審判決後即可恢復審議，但公懲會對於修法前的既有案件如何處理，一直沒有定論，直到去年五月舉行法律座談會，才決議依個案認定如何處理，但決議後也沒有告知監察院，直到今年初其他移送機關告知，監察院才知道相關情形。

避免背黑鍋 讓案件追蹤更清楚

許海泉指出，過去因公懲會停止審議，讓監察院背了很多黑鍋，目前在二十五件未審議結案的案件中，就有十三件是停止審議案件，其中七案迄今尚未完成一審，六案已一審宣判卻未恢復審議，為了讓案件追蹤更清楚，監察院決定上網公布。

公懲會：舊案可視情節是否停審

據監察院統計，已經一審宣判但迄今未恢復審議的六案當中，最早者是早在民國九十八年就提案彈劾，較受矚目的案件包括前總統府副秘書長卓榮泰、前總統辦公室主任馬永成、林德訓及前總統府機要專員陳鎮慧等人的國務機要費案，以及前南投縣長李朝卿收受廠商回扣案等。