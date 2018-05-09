司法話題》法界期許新總長 統一上訴標準

2018-05-09

〔記者錢利忠、謝君臨、張文川／台北報導〕江惠民昨上任檢察總長，關於外界質疑檢方「為上訴而上訴」及內部一、二審人力輪調紛爭等「內憂外患」，法界均期盼江能發揮檢察龍頭的功能予以解決，並基於「檢察一體」原則，做出統一法律見解的追訴標準，此外更要正視一審案件數超過基層負荷的現況，在人事改革上開創新局。

曾任法務部參事的司法人權進步協會理事長何俊英表示，檢察總長籌組辦案團隊集思廣益，確能減輕基層檢察官辦案壓力，若總長能配合法務部，就上訴案件擬定內部統一作業辦法，相信更能讓基層同仁勇於任事，辦案有所適從。

正視一審案件過度負荷 合理分配人力

劍青檢改成員、台北地檢署檢察官林達也認為，檢察總長擁有統一起訴、執行標準之權，應提出適當的統一標準供基層檢察官遵循，此外也盼總長發揮實質領導功能，在制高點上正視基層過度負荷等現況，合理分配一、二審檢察人力。

同為劍青檢改成員的檢察官陳宗元指出，最高檢雖對一、二審有個案指揮權，惟下級審若未向上呈報，最高檢也難以指揮，但即使如此，總長仍可集中資源，讓檢察界形成力量，影響法務部在行政、人事制度上作為。

台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍表示，檢察總長的權威近年因黃世銘案而重傷，期許新總長能透過終審、再審等程序有效爭執違法判決，為無辜者爭取正義。