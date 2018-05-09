司法話題》接任檢察總長 江惠民：勇於平反冤錯案

2018-05-09

宣示上任後7大目標

〔記者錢利忠／台北報導〕新任檢察總長江惠民昨在法務部長邱太三等人觀禮下，於最高檢察署與卸任總長顏大和完成交接；面對檢方過去遭外界質疑「為上訴而上訴」、使民眾訟累纏身等，江特別提出「勇於平反冤錯案」等上任後七大目標，也強調未來將統一檢方法律見解及偵查步驟的一致性，避免讓民眾有檢方辦案「初一、十五不一樣」的負面觀感。

根據我國「刑事訴訟法」規定，檢方應一律調查對被告有利及不利之證據，但過去不乏檢察官被控濫權追訴、陷人於罪的案例，甚至被諷部分檢察官是採「有罪推定」原則來實施偵查，且為降低無罪率，就算被告獲判無罪，檢方也要上訴拚看看，導致被告訟累纏身。

偵辦貪瀆等重大刑案 將採團隊辦案

江惠民表示，很多案件對檢察官來說只是一般案件，辦完就過去了，但對被告卻是一生的烙印，當檢方發現冤錯案，應勇於面對、還原真實，若團隊討論傾向被告應判無罪，就應撤回上訴，不必任何案件都上訴讓法院做決定。

江惠民也指出，檢方未來偵辦貪瀆等重大刑案，將採團隊辦案，團隊中至少一人扮演反對角色，配合督導小組進行無罪分析，若討論結果傾向被告應判無罪，就撤回上訴，另也將統一檢方法律見解及偵查步驟的一致性。

江也提到上任後的七大目標，包括：一、維護檢方辦案獨立及中立；二、落實團隊辦案並加強辦案精緻化；三、推動司改國是會議決議；四、勇於平反冤錯案；五、積極查賄，辦案客觀中立；六、採團隊偵辦貪瀆案件；七、配合高檢署反毒、反詐騙政策，加強青少年吸毒等查緝工作。

另為因應大法庭制度及最高法院言詞辯論常態化，江惠民表示將增派最高檢人力及建立法律智庫，此外也將落實證據保全及強化鑑識能力，透過法醫研究所及司法官學院統整、傳承鑑識知識；對於近日的一、二審輪調紛爭，江則承諾會聆聽檢察官心聲，並提供優質辦案環境，以提升同仁使命感。

邱太三昨則期許江惠民能落實偵查不公開，並落實團隊辦案及加強辦案精緻化，另也盼最高檢有效督導年底選舉查賄，避免被有心人士造勢及利用。