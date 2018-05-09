回應美2019國防授權法》軍方：教召改良 後備戰力更完備

2018-05-09

教召將簡訊通知

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國眾議院軍事委員會公布「二○一九年國防授權法（NDAA）」草案，內容呼籲美國政府擴大台美雙方高級軍事交流，支持對台軍售與轉移其他軍備，協助我國發展不對稱作戰，並強化、改革我國軍力，尤其是備役軍力。軍方人士昨透露，就不對稱作戰而言，我方將試著採購精準導引砲彈，並希望透過和美方的交流，獲得符合我防衛需求的技術與軍備。

軍方人士指出，後備能量建置部分，國軍已改良教召政策，除召集時間較以往更規律外，內容也更加扎實，都能使我國後備戰力更加完備。國防部也表示，五月十四日起，將針對未收到教召令，以及參加國軍年度重大演訓的後備軍人，在召集日前五日發送簡訊通知召集資訊，減少未如期報到，違反「妨礙兵役治罪條例」的情形發生。

國防部發言人陳中吉表示，只要有助於台美友好、交流互動，提升我國自我防衛，區域安全有助益，國防部均樂觀其成。

知情官員表示，對於台灣而言，除正規大型軍備外，亦須建置小而精悍的「不對稱戰力」，包括潛艦、沱江艦後續量產型，甚至新一代戰車等，都可發揮此功能。由於我國國防預算有限，必須尋求成本不高、火力精準、具機動性的軍備，因此我國有意向美方採購「精準導引砲彈」，藉此強化我國砲兵戰力。

美國眾議院軍事委員會版的「國防授權法」草案第一二四三節亦要求，美國國防部長與台灣諮商後提出一份總體評估，強化並改革台灣軍力，尤其是備役軍力。監察院曾在去年底、今年初公布調查報告，我國如面臨戰爭動員，需組成強大後備部隊，徵兵制似乎比募兵制更能達成目標，同時擔心四個月軍事訓練役男，退伍後能否在短時間內有效動員。

對此，軍方人士強調，我國推動募兵制的政策方向不變，且隨著現代戰爭型態改變，更需要具備高專長的官兵，募兵制官兵可較義務役官兵發揮相關功能。