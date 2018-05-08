高市圖當領頭羊 台灣、中國文史分家

2018-05-08

舊有圖書分類 存在台灣、中國不分

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全冊四集、由國史館蒐集、二○○五年由民間出版社出版的《李登輝總統照片集》，竟被歸類在「中國文史」！全國各圖書館館藏的舊有圖書分類，普遍存在台灣、中國不分的離譜情形，高雄市圖書館決定率全國之先，把二○○七年前的台灣文史書籍，從中國文史類別中獨立出來陳列，為台灣正名！

高市圖書館去年九月轉型行政法人化，擺脫舊有公務體系框架，除可向外招募專業人才，目標將進一步深化對台灣文史蒐集保存的努力。高雄市副市長史哲表示，過去有些台灣文史舊書，仍被放在中國文史下，高市圖將提案到市圖董事會討論整頓，把全部台灣文史書籍從中國類別中獨立出來。

二○○七年前書籍 仍歸類中國文史

「台灣藝人不是中國藝人、台灣電影也不是中國電影，為何台灣文史的書會被歸類在中國文史？」史哲解釋，國家圖書館有訂一個「中國圖書分類法」，全國各圖書館都依此進行圖書分類，早年因歷史因素，的確是罔顧台灣主體的現實，將台灣文史分類放在中國之下。但鑑於舊分類不符現況，國家圖書館二○○七年修訂分類法，正式將台灣文史獨立於中國之外，在世界史地中自成一分類。

但二○○七年前的藏書，因館藏數十年累積，確有少部份台灣文史仍以舊法處理，如《李登輝總統照片集》就仍被歸類在「中國文史」下。

市圖整頓 讓台灣文史舊書獨立陳列

史哲指出，高市圖書館藏書逾三百萬冊，新舊都有，高市圖將提案送到由專家學者組成的高市圖董事會討論，希望讓所有台灣文史不再是中國文史的一部分。

高市圖館長潘政儀表示，要把舊書的書目重新編號、上架，需龐大時間和人力，他曾致電台南、台中市圖，得知他們會因應讀者反映而做個別修正，惟因工程太大，還不會全面修正舊書分類；但高市圖願當領頭羊，將所有舊分類儘速改成新分類法，也歡迎民眾發現若仍有舊式陳列的書籍，隨時反映修正。