擋軍改？ 2國民黨立委出國

2018-05-08

〔記者曾韋禎、林良昇／台北報導〕立法院外交及國防委員會本週開始審查行政院版軍人年金改革草案，但在外委會僅擁五席的國民黨團，昨竟有林麗蟬與江啟臣兩人出國，讓黨團總召林德福大為不滿，當場向首席副書記長曾銘宗抱怨「這樣非常不好」。

為確保政院版草案能順利進行詢答，民進黨團昨日下午全員出動，坐滿整個會議室，讓未動員的國民黨團書記長李彥秀大罵「綠色恐怖！」

糗的是，僅擁五席的國民黨團，林麗蟬與江啟臣分別前往中國、新加坡洽公，林今日返台，江則要九日晚間才回來。突然發現少掉兩席的林德福則向曾銘宗抱怨，這樣非常不好。

民進黨團原以為國民黨團會祭出冗長發言大打拖延戰，但最後僅見外委會成員、黨團幹部發言，傍晚六時就迅速結束。

政院版草案將軍人服役二十年起支俸率訂為五十五％、年增二％，軍官俸率上限九十％、士官九十五％，最低保障金額三萬八九九○元。

國民黨團版草案則將起支俸率加碼至六十％，且只改現役人員，不動十八％優存；其餘不管樓地板、俸率上限等，均與政院版一致。時代力量黨團則主張調降軍官的最高俸率。

國防部長嚴德發說，約九十五％的現役官兵贊成軍改；退輔會主委邱國正也表示，約五成的退役袍澤可接受。

反軍改團體已發布動員令，將於九日進行大規模陳抗；邱國正表示尊重，但不樂見出現任何不合理的行為。

民進黨團幹事長何欣純期待能在本週完成審查，於六月中旬召開臨時會完成修法。國民黨團內部主戰與主和派還僵持不下，對於九日當天動作，尚未有定論。