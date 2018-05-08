蔡：第一任就開始最根本改革

2018-05-08

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡政府執政近兩年推動年金等重大改革，也衝擊到年底選情，總統蔡英文在昨晚播出的電視專訪解釋說，她與以前的總統比較不一樣，就是在第一任，在剛開始當選的時候，應該是每一個總統政治能量最高的時候，就開始了國家最根本性、最基本性的改革。總統坦言，這確實是有政治風險，但這是不得不做的一個政治選擇。

被問到為何不等到第二任再展開較大幅度或較具爭議的改革事項？總統說，在很多民選的、尤其是有連任制度的總統邏輯中，困難的、會得罪人的事情，第二任再說，第一任就持盈保泰，讓連任可以順利進行，其實這樣子對台灣不是最好的一個政治選擇。

第二任再改革 政治能量是不足的

蔡總統認為，很多的總統到了第二任，其實政治能量已經開始消退了，那個時候再進行重大的改革，其實政治能量是不足的，所以總統必須要做一個選擇，如果著眼點不是在於連任，而是在於這個國家是不是可以永續，這才是政府真正要去做的。

她並舉年金改革為例說，各項年金都幾乎是瀕臨破產，改革時間真的很急迫，政府不能讓它變成在財政上隨時會爆發的地雷，所以就進行了財務工程改革，讓年金可以三十年之內不用擔心破產。

蔡總統解釋，這個政治能量還包括整個團隊的政治能量，所以她在過去執政兩年內，隨時注意補充政治能量，把新的成員帶進這個執政團隊，讓執政團隊本身就有這個政治能量，有些部會首長可以帶進政治能量，甚至於行政院長賴清德也有他自己的能量來支撐這個行政團隊所需要的政治能量。

陳菊加入執政團隊 「確實很補」

總統說，最近她很高興陳菊也加進來了，陳菊是一個有強大政治能量的人。主持人追問：「所以總統覺得很補？」總統笑著表示：「確實很補，不曉得菊姐聽到這個，會有什麼感覺？」

蔡總統表示，總統的事情確實很多，如果總統花心思在很多改革的事務上，其實是沒有時間出力在很多政治性的事務，如果要找一個與總統政治能量相近、而且有政治的分量去處理政治問題的人的時候，第一個想到的當然是「如果菊姐可以來那是多好的事情」。

總統說，陳菊進來之後，以前政府團隊很多沒有辦法分身分神去處理的事情，現在陳菊可以替大家來處理，所以從執政的政治面來看，在賴清德與陳菊加入這個團隊以後，政治面開始強化起來。