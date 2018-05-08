2018-05-08

記者鄒景雯／特稿

國民黨台北市長提名人丁守中，無緣在二○一四年與當時的素人柯文哲一戰，如今捲土重來，要如何避免「時不我予」？丁守中可以連勝文與柯文哲為「師」，很快就可以找出勝選方程式。

什麼叫做以連勝文為師？三年多前市長黨內初選的慘痛經驗，丁守中應該記憶猶新，雖然連公子靠著世家背景與年輕的優勢，輕易把他這位先進同志遠遠甩開，順利取得參選入場券，但是在正式普選時，連勝文沒有意識到多元的選民結構，以及在中間選民少輸為贏的原則，繼續延續著初選時的黨國權貴色彩，以所謂「大連艦隊」出征，結果激怒了世代公平意識，狂輸看似危顫顫的柯氏「獨木舟」達二十四萬票，也創下首都罕見的敗績。

丁守中取得提名後，近來頻頻被問到與連家的關係，其實這是國民黨思維下的問題產物，黨內初選階段與大選投票階段，基於訴求的對象不同，側重與回答的方式也絕對有異。從整合國民黨的基本盤出發，丁守中拜會連家等元老無可厚非，但勢必不能過度，甚至要做出政策區隔，展現親和力、發揮同理心，才能減少不太玩藍綠遊戲的年輕選票流失。

什麼又是以柯文哲為師？泛綠陣營從最早的「禮讓」當道，演變到今天「自提」成為主流，關鍵在柯文哲輕忽了價值選擇的嚴重性，以致過不了深綠堅持路線的這個坎，甚至「兩岸一家親」這個通關密語影響所及，讓民進黨的支持者「視柯文哲為最大敵人」，壓倒了「視國民黨為最大敵人」。柯文哲的這一課，說明直轄市長不是國家元首，最大的任務在市政治理，不在經營兩岸關係，何必文不對題，答錯考卷呢？

同理，溫和是丁守中長期的從政形象，很少人將其與國民黨買辦連上線，未來如果想要爭取跨越顏色藩籬的信賴，絕對要預防罹患兩岸大頭病，多經營如何提升台北市為世界進步城市的方略，這才是針對首都市民期待的對症下藥。

台北市長選舉重演三腳督，每個人的戲份都因此加大。過去十年，國民黨中央執政與下野時期的民意支持度，很清楚是一條向下曲線，丁守中要抵抗地心引力，方法無他，只有把國民黨的舊習氣與舊包袱給全部拋掉一途而已。