彌補四年前裂痕 丁守中將請益連戰父子

2018-05-08

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中，週三將獲國民黨中常會正式提名，將連繫安排向國民黨前主席連戰、中央委員連勝文請益。對於四年前國民黨初選時與連勝文激烈競爭，丁守中昨天表示，大家只記得他們前面競爭激烈那一段，忘了他後面陪連勝文掃街拜票的事；丁強調會向所有人拜託爭取，目標是團結泛藍、爭取中間選民。

丁守中說，大家都忘了後面他陪連勝文掃街拜票的事，當時郝柏村還稱讚他為黨，媒體也說他有運動家風範。對於與連家是否有誤會？丁表示，早就已經消弭掉了，他跟他們之間沒有問題。對此，親連勝文的台北市議員徐弘庭則說，以國民黨現況，身為一份子，都會盡最大努力幫忙丁。

早在前北市長黃大洲廿四年前參選市長時，丁守中已表態參選。丁強調，不管是黃大洲、前市長馬英九、郝龍斌，以及連勝文，只要獲得國民黨提名，他輸了以後皆全力為別人輔選；如獲國民黨正式提名，他會安排拜訪，前黨主席、副主席，黨內大老、立委、議員和里長及社會菁英等，反正他現在時間多得很。

丁守中陣營發言人詹為元表示，待週三國民黨中常會確定提名丁守中後，丁也會找時間拜訪新黨主席郁慕明，至於泛藍的無黨籍市長參選人如台大政治系兼任教授李錫錕等人，若志同道合，也不排斥接觸，盼營造泛藍大團結，打贏分裂的柯文哲與民進黨陣營。

丁守中也樂見與國民黨新北市長參選人侯友宜共組連線，他表示，黨內規劃他與侯友宜組成丁侯連線，唸起來像是「頂好」連線，他們會提出共同政見，包括反對深澳電廠興建等政見。