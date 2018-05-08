柯P：可以合作最好 民進黨議員：表態時間太晚

2018-05-08

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底北市長選戰，台北市長柯文哲昨於議會答詢稱與民進黨「當然可以合作最好」。對於柯文哲的喊話，民進黨選對會共同召集人陳明文認為，「柯Ｐ的意見，事實上也是丟給社會大眾大家討論」；他強調，民進黨有民進黨的想法和做法，選對會是站在民進黨的立場，思考民進黨的利益，不是站在柯文哲的立場做討論。

陳明文：若自提就是最強人選

民進黨選對會昨分別徵詢有意參選的前副總統呂秀蓮、立委姚文智及宣稱退黨的前台南縣長蘇煥智。陳明文受訪強調，若黨自提人選，就會是「最強人選」，但目前仍在徵詢程序，未定案。

被問到民進黨支持者是否可能再接受柯？陳明文笑而不答。未來是否會再拜訪柯文哲？陳也說，「已經拜訪過，目前沒這個行程」。

至於民進黨與柯文哲是否還有合作空間？陳明文說，再討論；徵詢三位參選人意見後，會與里長、議會黨團座談，甚至在選對會廣泛討論。下週三就會做決議，送出裁定交主席蔡英文，主席認可就會交由中執會決定。

對於柯文哲昨天的說法，民進黨立委王定宇認為，支持柯或反對柯的人都知道，柯「今天講的話，明天講可能會不一樣」，重點在於柯怎麼做。柯在市政上，無論透明度、處理大巨蛋方式或與財團關係，其主張和作為都有段距離，柯對威權及中國的態度，才是壓垮駱駝的最後稻草。

北市議員李慶鋒指出，這是柯在被問到北市選情若「三足鼎立」下所做的回答，柯的答覆或多或少釋放合作意願，不過柯過去甚少提到「合作最好」等說法，此次回答的力道恐怕不足。他認為，柯在表達合作意願的積極度和時間太晚，民進黨支持者的反彈不會因此消解。

立委：不可能靠三言兩語化解

不具名民進黨立委認為，柯此次發言一定是釋出善意，然而長期累積的不滿要靠三言兩語化解，顯然是徒勞無功，若有更長時間醞釀更好。不過，很早以前大家就請柯釋出善意。黨有黨的評估和最終判斷，也會觀察趨勢和整體社會氛圍。

這名立委說，樂見柯文哲釋出善意，政治人物間不是只有選舉才可以合作，還有政策，彼此保持善意總比敵意好，「當不成情人也可以當朋友」，總是不要變成恐怖情人。