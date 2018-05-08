釋善意？柯P：和民進黨可以合作最好

2018-05-08

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴議會專案報告深澳發電廠等案，但民進黨可能不禮讓柯，成為北市藍綠議員質詢焦點。有議員問「市長你沒咧驚三腳督（台語，指三人競逐）？」柯回說，「我還是很怕。」談到民進黨若自提參選人，柯坦言自己勝率應會差一點，「當然可以合作最好。」

三足鼎立？「我還是很怕」

北市議員童仲彥問到蔡總統「非常不爽」的問題，柯文哲一時語塞，「其實這樣…我態度這樣，該怎麼講就怎麼講，我們還是市政優先。」童追問柯不怕與國民黨、民進黨「三腳督」？柯說，還是很怕，但該怎麼做就怎麼做，他沒辦法控制民進黨是否提名參選人，做好自己事情就好。

民進黨市議員洪健益則追問柯文哲的「台灣價值」，柯仍然回說，清廉勤政愛鄉土、民主多元開放；洪說，「台灣價值是主權獨立國家，有自己內政、教育、國防」，柯回「這個本來就這樣，幹嘛講？」

綠若提名 自己勝率應會差一點

柯文哲接著被問及民進黨如自提市長參選人，對其勝率的影響，柯坦言，應該會差一點，如連任失敗，「就回去當醫生啊！」至於是否感謝民進黨三年前禮讓？柯說，有啦，還是有；但洪健益細問其想法時，柯則回「下一題」，不願多回應此事。

北市議員秦慧珠質詢時，問柯為何有氣無力、講話低沉？柯則說，心情每天一樣不好、「人生苦海」，這時代沒辦法接受實話。被問到是否與蔡英文有秘密熱線？柯否認到底。談到過去和蔡坐下來討論時，柯說「沒有不歡而散」，也強調未和蔡討論禮讓問題。

與蔡總統沒有不歡而散

柯文哲隨後提到，日前和民進黨選對會人士見面，對方壓力很大，並問他有什麼想法，他說沒有想法。柯接著又鬆口說「當然可以合作最好。」

柯文哲日前評論「拔管案」是白癡決定，引發綠營人士不滿，被指為壓垮禮讓的最後一根稻草。秦慧珠追問柯是否後悔說此話？柯回應，不會，影音時代話無法收回。至於柯所說白癡是指教育部長、行政院長賴清德抑或蔡英文？柯僅說，他就是不曉得，所以那句話後面應該有個問號。