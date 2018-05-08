柯質疑台電未做戴奧辛分析

2018-05-08

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴議會進行深澳電廠案專案報告，並指電廠更新擴建，北市空污一定變嚴重，且北市過去三年來降低PM2.5的努力，將會被抵銷掉；但面對北市議員詢問贊不贊成深澳電廠？柯未正面表態，被議員批評是在打嘴砲閃避問題。

未表態是否贊成深澳電廠

柯文哲表示，深澳電廠是燃煤效果改善，但空污未少很多；台電報告北市PM2.5的廿四小時平均值將上升1.733μg/m3（微克/立方公尺），中興大學環工系教授莊秉潔的報告更將增加3.04μg/m3，北市空污一定變嚴重；北市環保局立場是，台電環評差異報告並未做重金屬、戴奧辛分析報告，也未報告北台灣人民健康風險。

柯文哲說，北市PM2.5從二○一四年19.6.μg/m3降到15.3μg/m3，接近國家標準15μg/m3；深澳電廠燒煤炭，相當確定過去三年努力降下的PM2.5，會被抵銷掉；台電仍要講清楚該電廠增加的空污。

不過，民進黨議員阮昭雄追問支持或反對深澳電廠？柯文哲未正面表態，指該問題太專業，必須要有充足資訊；阮再追問，難道其他政治人物資訊就充足？未料，柯脫口：「那都亂講話的啊！」

民進黨議員周柏雅批柯不敢講主張、不敢表態，只會一直打嘴砲故意閃避問題。國民黨北市議員王鴻薇也質疑，柯也不敢講要退回環評，根本是怕民進黨不禮讓連任、擔心得罪行政院長賴清德、總統蔡英文；對此，柯僅回應，專業問題專業解決。