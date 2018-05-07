管中閔發聲明 推重建社會信任 台大師生批管違法明確

2018-05-07

管疑為切割 稱未同意使用「挺管」字句

〔記者黃以敬、吳柏軒／台北報導〕挺管團體在台大辦抗議活動，造成台大學生推擠受傷而引爭議。爭議核心人物、台大教授管中閔昨發文似要切割挺管活動而指出，他並未同意任何團體或活動使用「挺管」字句，他是主張要驅動大學自主、社會信任等社會工程；但有台大師生質疑，台大及社會目前紛擾，全來自管違法兼職又隱匿資訊的個人瑕疵，不說明個人爭議卻只侈言社會工程，恐是沽名釣譽、一大諷刺。

挺管團體上週辦「新五四運動」活動，卻發生台大學生遭拉扯受傷狀況，引發台大學代會等學生團體反彈，指管中閔兼職違法明確，要求台大校方應速重啟校長遴選，不要再讓大學自治主體、三萬餘台大學生成犧牲品。

管中閔昨在臉書發文指出，他個人從未支持或同意任何團體或活動使用「挺管」字句，呼籲各界不再自限「挺管」、「反管」標籤，反成激化對立的語言工具。管並指出，他主張應驅動堅持大學自主與學術自由、重建社會信任機制、反對「吃銅吃鐵，跑馬圈地」新型黨國資本主義等三項社會工程，才是對土地、人們，所應承擔的責任與任務。

學生團體籲重啟遴選 別讓學生成犧牲品

但有台大教授反批，管不釐清自己的違法爭議，只侈言要推社會信任機制？實是諷刺。管不只是申請兼職獨董未經學校核准就「偷跑」上任，更有一○六年六月台灣大直接公告管兼職獨董、審計委員、薪酬委員，台灣大及管卻都到七月才向台大申請後二兼職，台大九月內部簽文、十月才核准，顯示管這二兼職根本沒事先申請、「沒起跑」就上任？無論有無「附帶條件同意」的台大新、舊版兼職準則都不准許，違法事證明確，且有嚴重誠信問題，管根本沒有參選校長的資格。

台大機械系特聘教授陳炳煇也質疑，管教授應先釐清非法兼職、揭露資訊等個人問題，才有資格談社會工程。現今台大遴選爭議及社會紛擾，全來自他個人瑕疵，如不先修身齊家，只口頭高談學校、社會，恐是沽名釣譽，難道是「爺們的水準」？

前台大校務會議學生代表徐同學表示，管稱未支持挺管活動，但他曾簽名助賣挺管Ｔ恤，在挺管晚會則託人送豆漿、水煎包，言行不一。此外，管本人或挺管方最大問題是常用模糊詞彙談大學自主、尊重法治，但迴避違法兼職等諸多爭議，讓人懷疑其品行是否堪任校長一職，很可惜。