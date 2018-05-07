司法話題》不溯及既往 法官憂轉型正義落空

2018-05-07

記者張文川、吳政峰／專題報導

司法院研擬訂定的「憲法訴訟法」，近來在法界引起不少討論，有學者認為新制是我國司法人權的一大躍進，值得肯定，但也有法官憂心，草案明定「不溯及既往」，舊案的轉型正義可能落空，且若無法明確區分憲法法庭與終審法院角色，反而將衝擊我國終審制度，進而造成人民的不信任。

學者肯定修法 司法人權大躍進

一位最高法院法官指出，即使法令本身不違憲，但有些根據法令做出來的判決卻會侵害人民財產權、自由權甚至生命權，依現行制度無法透過釋憲彰顯正義，日後若有第四審可審查違憲判決，人民可望獲得救濟，是很進步的修法方向。

但該法官也強調，就目前草案看來，新制並不溯及既往，可能使過往的違憲判決成為既成事實，建議政府先調查過去有多少侵害人權的違憲判決，若案件少就全面給予救濟機會，案件多則由政府視情況予以「特案」救濟，還給無辜者公道，才能實踐轉型正義。

另名最高院法官則持負面看法，他預期，屆時雖可能有九成以上的四審案件會被裁定程序不受理，但這些案件還是得先送交審查，若未來大法官組織沒有擴編，恐難負擔如潮水般湧來的案件，更何況目前終審法院本就該考量有無違憲，特別成立專責單位只會讓民眾誤以為最高法院並非終審法院，徒增訟源。

憂終審法院與大法官 衝突加劇

台灣大學法律系教授林鈺雄也肯定修法是「人權躍進」，但他提醒，法院組織架構勢必會走向金字塔化，屆時最高法院法官人數驟減，裁判可望趨於一致，倘若判決又被送到憲法法庭審理，不免會被質疑是疊床架屋，因此建議新制應有配套措施，以明確區分兩者功能。

台北大學法律系教授李榮耕也認為新制較現制為佳，但他也憂心，實務上事實、法律與憲法很難單獨切割，屆時大法官審理上勢必會面臨挑戰。此外李也預言新制「一定會變成第四審」，未來終審法院與大法官間的衝突恐將加劇，甚至出現雙方互踢或互搶皮球的窘境，司法院應謹慎面對。