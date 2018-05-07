司法話題》憲法訴訟法 創「第四審」制度

2018-05-07

草案今送立院審議 大法官將可挑戰終審判決是否違憲

記者吳政峰／專題報導

我國訴訟史上重要變革！司法院近日完成「憲法訴訟法」草案，今（七日）將送立法院審議，此新制若立法通過，未來大法官除了解釋法條，還可挑戰終審法院的個案判決是否違憲，形同在第三審之上，另創立有條件的「第四審」制度，顛覆現行的訴訟制度。

大法官審案 改採法庭化、裁判化

現行「司法院大法官審理案件法」（簡稱大審法）從一九九三年施行至今，司法院認為聲請釋憲案數量越來越多，類型也日益複雜，大審法已不敷實務操作，因此決將該法更名「憲法訴訟法」，日後大法官審案將不再僅以會議形式召開，而是改採法庭化、裁判化，以強化程序正當性。

此外，司法院長許宗力也認為大法官只能抽象解釋憲法意旨，卻不能對個案判決做違憲審查，可能造成人民在法院判決違憲時無從救濟，因此提議引進德國的「裁判憲法審查制度」，讓用法或見解違憲的終審裁判，可以在大法官直接審理下得到翻案機會，保障人民基本權。

根據草案，若案件當事人窮盡一切審級救濟途徑，仍認為判決有違憲之虞，可於終審後兩個月內向憲法法庭聲請釋憲，但前提是當事人主張違憲的理由，必須在前審審理時就曾提出，否則不予受理；至於聲請人身分，除了人民、國家機關、立法委員外，法院本身也可依職權提出聲請。

案件分案給大法官後，會先由三人審查小組決定是否受理，受理者送交有十五位大法官的憲法法庭進行審理，以往是採三分之二大法官出席，三分之二出席人數同意的絕對多數決，新制則只要有四分之三出席、過半數同意，就可做出評議。

如認定違憲 只會發回不自為判決

另，也參考美國聯邦最高法院作法，採主筆撰寫的大法官在解釋文上署名的「大法官主筆顯名制」，讓人民清楚知道，解釋文出於哪位大法官之手，提高釋憲案的透明度。

司法院強調，憲法法庭旨在審理前審判決所適用的法律或見解有無違憲，並不涉及事實認定，也不會自為判決，如認為原判決違憲，只會予以廢棄並發回更審，此外新制並不溯及既往，只有在施行後送達的案件才適用。

近四年來，釋憲聲請案分別有四八八、四二七、四六七、四九七件，法界憂心新法實施後案件量將會暴增；對此，司法院表示「確有可能」，但也強調「裁判憲法審查制度」在德國、西班牙、南非等國實施多年，成效良好，對於落實憲法基本權有其必要性。

據悉，大審法原有條文卅五條，更名修正後則增加到九十五條，規範密度大幅增加，若於本會期通過，兩年後即可施行。